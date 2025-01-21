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مصدر بتعليم قنا: فتح تحقيق عاجل في واقعة مدرسة دندرة

قنا، فيتو
قنا، فيتو

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في قنا، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة دخول سيدة مدرسة الزراعة في قرية دندرة وطعنها طالب بآلة حادة بسبب خلافات مع ابنها.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن قنا، اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد السيدة ونجلها، ومديرية التربية والتعليم سوف تنفذ اللائحة المقررة للعقوبة بعد نتيجة التحقيقات التي تجرى حاليا.

تفاصيل البلاغ بقنا
كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة الطالب ح.م، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطعنة آلة حادة سكين على يد سيدة داخل حوش مدرسة الزراعة في قرية دندرة.

وتبين بعد الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، قامت بطعن طالب زميل نجلها بآلة حادة سكين داخل حوش مدرسة الزراعة بعد امتحانات العملي بسبب خلافات مع ابنها، تم ضبطهما وجار التحقيق في الواقعة.

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