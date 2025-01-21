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رياضة

مواليد 2011 وحتى 2016، الزمالك يعلن إقامة اختبارات المواهب في المحافظات

براعم الزمالك، فيتو
براعم الزمالك، فيتو

كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على إقامة اختبارات خارج القلعة البيضاء، لانتقاء المواهب، وتحديدًا مرحلة "البراعم" خلال الفترة المُقبلة.

وأكد بدر حامد، أن الاختبارات ستقام في العديد من محافظات الجمهورية، لانتقاء المواهب بداية من مواليد 2011 وحتى 2016.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم، إلى أنه سيتم تحديد المحافظات التي ستقام بها الاختبارات بجانب المواعيد الخاصة بها خلال الأيام القادمة، عبر المركز الإعلامي والمنصات الرسمية الخاصة بالنادي.

ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل في مران الزمالك 

من ناحية أخرى، واصل محمود حمدي "الونش" وعبد الله السعيد ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجهم التأهيلي، على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الونش وعبد الله السعيد والزناري مجموعة من التدريبات التأهيلية سواء بالركض حول الملعب بجانب فقرة باستخدام الأدوات الرياضية، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، في إطار البرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي للثلاثي ومنحهم تعليمات خاصة في إطار البرنامج الموضوع لهم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

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