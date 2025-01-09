خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده (فيديو)

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية النوافل في العبادة ودورها في تقوية العلاقة بين العبد وربه.

خالد الجندي: هذه هي العلامة الأولى على حب الله لعبده

وشرح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن "النافلة" هي العلامة الأولى على حب الله لعبده، وهي العبادة التي يشرعها الله للعبد ليجبر بها النقص الذي قد يحدث في الفرائض.

وأوضح أنه عندما يصلي المسلم فريضة، قد يطرأ عليه بعض السهو أو النسيان، مثل أن ينسى جزءًا من الصلاة أو يشتت ذهنه أثناء القراءة، هنا يأتي دور النوافل، حيث يمكن للمسلم أن يؤدي ركعتين أو صلاة سنّة لتعويض ما فاته وتصحيح ما حدث من نقص أو خطأ.

خالد الجندي: النافلة هي العمل التطوعي الذي يؤديه العبد من غير إلزام أو طلب من الله

وواصل: "النافلة هي العمل التطوعي الذي يؤديه العبد من غير إلزام أو طلب من الله، وهي وسيلة تقرب العبد إلى ربه وتظهر حبه لله، وأن الله عز وجل جعل النوافل وسيلة لتكفير الأخطاء وجبر النقص الذي قد يحدث في الفرائض".



وأشار إلى أن التزام المسلم بالنوافل يعد علامة على حب العبد لله، لأن النوافل هي اختيار طوعي يعكس رغبة العبد في التقرب إلى الله، دون انتظار جزاء محدد، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد الذي يكثر من النوافل، ومن يواصل هذا الطريق، فإن جزاءه سيكون عظيمًا، حيث يمكن أن يصل إلى أعلى درجات الجنة، وهي درجة عظيمة فوق درجات أخرى.

ودعا الشيخ الجندي المسلمين إلى الإكثار من النوافل باعتبارها وسيلة للتقرب إلى الله، واصفًا إياها بأنها طريق يؤدي إلى مرضاة الله والجنة.

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