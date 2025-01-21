الدوري السعودي، الرياض يقتنص فوزا مثيرا على حساب التعاون بهدف

فاز فريق الرياض على التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد.

مباراة الرياض والتعاون

وسجل محمد كوناتي هدف الفوز لصالح الرياض في الدقيقة 11 من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني واللقاء من ركلة جزاء.

ترتيب النصر والتعاون

وبتلك النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي رصيد 25 نقطة، بينما ياتي التعاون في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

النصر يفوز على الخليج

وحقق النصر السعودي فوزا ثمينا على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 وسلطان الغنام في الدقيقة 81، ثم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90+8.

أمام هدف الخليج الوحيد فسجله اللاعب كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 80.

وقاد تشكيل النصر كريستيانو رونالدو، وإلى جواره كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو بورجيس.

تشكيل الخليج لمباراة النصر

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد حمسل- تيسيران- محمد عبده خبراني- بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: أبوالشامات- فورتونيس- حمزي- مراد الهوساوي- فابيو مارتينيز.

خط الهجوم: عبد الله السالم.

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