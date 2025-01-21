الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الرياض يقتنص فوزا مثيرا على حساب التعاون بهدف

التعاون السعودي،
التعاون السعودي، فيتو

فاز فريق الرياض على التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد. 

 

مباراة الرياض والتعاون

وسجل محمد كوناتي هدف الفوز لصالح الرياض في الدقيقة 11 من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني واللقاء من ركلة  جزاء. 

ترتيب النصر والتعاون 

وبتلك النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي رصيد 25 نقطة، بينما ياتي التعاون في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

 

النصر يفوز على الخليج 

وحقق النصر السعودي فوزا ثمينا على مضيفه الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية النصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 65 وسلطان الغنام في الدقيقة 81، ثم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 90+8.

أمام هدف الخليج الوحيد فسجله اللاعب كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة 80.

وقاد تشكيل النصر كريستيانو رونالدو، وإلى جواره كل من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو بورجيس.

 

تشكيل الخليج لمباراة النصر
حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد حمسل- تيسيران- محمد عبده خبراني- بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: أبوالشامات- فورتونيس- حمزي- مراد الهوساوي- فابيو مارتينيز.

خط الهجوم: عبد الله السالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري روشن السعودي الرياض مباراة الرياض والتعاون ترتيب دوري روشن السعودي التعاون

مواد متعلقة

بمشاركة محمد شريف، النصر يفوز على الخليج 3-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الخليج ومحمد شريف احتياطيًا
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم

تطور جديد في مفاوضات الهلال السعودي لضم محمد صلاح

تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي مع مدرب الفريق في مباراة زد

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟، أمين الفتوى يوضح

الإفتاء توضح حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن زوجها (فيديو)

ما حكم إجبار الزوجة على الإنفاق في بيت زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية