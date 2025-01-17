كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام التعاون بالدوري السعودي

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره التعاون في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر والتعاون

ومن المتوقع أن يدخل النصر مباراة اليوم بتشكيلة تضم كل من:

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: علي الحسين، أوتافيو، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: أنخيلو جابرييل، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

تشكيل التعاون المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: مايلسون.

خط الدفاع: سعد الناصر- جيروتو- عون السلولي– وليد الأحمد.

خط الوسط: أشرف المهديوي– روجر مارتينيز– فيصل فجر.

خط الهجوم: موسى باور– هتان باهبري- عبدالفتاح آدم.

وينافس فريق النصر بقيادة الدون كريستيانو رونالدو، بقوة على الاحتفاظ بالمركز الثالث ومواصلة التقدم للملاحقة بالمتصدر والوصيف الهلال والاتحاد.

ترتيب النصر بالدوري السعودي

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة في 14 مواجهة بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، ولقي الهزيمة في مواجهتين.

في المقابل، يتسلح فريق التعاون بعاملي الأرض والجمهور من أجل اللحاق بالمراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 21 نقطة في 14 مواجهة، بواقع 6 انتصارات، و3 تعادلات، ولقي الهزيمة في 5 مواجهات من قبل.

موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

من المقرر أن يكون موعد مباراة النصر والتعاون اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والتعاون مباشرة، عن طريق شبكة قنوات SSC السعودية، وبالأخص عبر قناة SSC1 HD، بتعليق مشاري القرني.

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