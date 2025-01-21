الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

أول صور من موقع تصدع عقار في المنصورة بسبب التنقيب عن الآثار

تصدعات بمنزل في المنصورة،
تصدعات بمنزل في المنصورة، فيتو

شهدت مدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، حدوث تصدع وميول بأحد العقارات بشارع المدينة المنورة المتفرع من شارع المطافي بنطاق حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية والجهاز التنفيذي إلى موقع العقار، وتبين أنه مكون من دور أرضي و4 أدوار علوية وتبين أن مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، تلقى إخطارًا من شرطة النجده بتقديم عدد من المواطنين القاطنين بالعقار المذكور بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالحفر أسفل العقار بالدور الأرضي بغرض التنقيب عن الآثار.

الجهاز التنفيذي يتعامل مع العقار المتصدع نتيجة البحث عن آثار 


وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث للتعامل معه (النجدة – الحماية المدنية - الإسعاف – حي غرب المنصورة – الإدارة الهندسية بالمحافظة - شركات المرافق الكهرباء والغاز والمياه –- التضامن الاجتماعي) 

محافظ الدقهلية ومدير الأمن بموقع المنزل المتصدع بالمنصورة 

 وانتقل "محافظ الدقهلية" يرافقه اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية الي موقع الحادث ووجه بفرض كردون أمني حول موقع العقار وإخلاء جميع المواطنين منه حفاظًا على حياتهم ومنع اقتراب المواطنين من الموقع، وعلى الفور تم القبض على المواطن الذي قام بالحفر من قبل أجهزة الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
 

أرقام لتلقي الشكاوى من خلال غرفة العمليات المركزية 


 وتؤكد المحافظة استعدادها لاستقبال كافة استفسارات أو شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية على الارقام التالية/ 0502316644 - 0502314880 - 0502327792  من التليفون الأرضى أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي، وعدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات.
 

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