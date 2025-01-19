رسميا، بيريز يفوز بولاية جديدة في رئاسة ريال مدريد بالتزكية

حسم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الحالي، المنافسة على ذات المنصب، ليستمر في ولاية جديدة مدتها 4 سنوات.

بيريز رئيسا لريال مدريد

وسيظل بيريز رئيسا للنادي الملكي حتى 2029، في ظل عدم تقدم أي مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الإدارة التي تمت الدعوة لها يوم 8 يناير الجاري، وانتهت مهلة تقديم الترشيحات يوم أمس.

وأعلنت اللجنة الانتخابية للنادي منذ قليل، أن فلورنتينو بيريز سيظل رئيسًا للنادي.

وفقًا للمادة 40.E.2 من النظام الأساسي للنادي الملكي: "في حالة وجود مرشح واحد فقط صالح، يتم إعلان أفراد قائمته تلقائيًا كأعضاء في مجلس الإدارة الجديد".

وجاء في قرار اللجنة الانتخابية: "نظرًا لتقدم مرشح واحد معتمد، وبناءً على المادة 40، القسم E، النقطة 2 من النظام الأساسي للنادي، يُعلن السيد فلورنتينو بيريز رئيسًا لنادي ريال مدريد".

وتعد هذه الولاية السابعة لبيريز على رأس النادي، وسيتم في الصيف المقبل الاحتفال بمرور 25 عامًا على وصوله لرئاسة النادي، مع فترة انقطاع دامت ثلاث سنوات بين عامي 2006 و2009 عندما استقال من المنصب.

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