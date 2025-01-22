الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل يجوز تشغيل العاملين بالقطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
ads

مع قرب إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يبحث العاملين في القطاع الخاص ، هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 

 

هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وبشأن الإجابة عن السؤال هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير،وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 

وجاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025  والذي نص على أن: "يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وعن هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ويستحق العامة في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر. 

 

وأصدرت وزارة العمل  كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات،بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

 

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالجهات الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق ٢٥ من شهر يناير عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة اجازة ثورة 25 يناير اجازة رسمية مدفوعة الاجر العاملين في القطاع الخاص المصالح الحكومية شركات القطاع العام شركات القطاع الخاص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عيد الشرطة وزير العمل محمد جبران

مواد متعلقة

وزارة العمل: جاهزون لتوفير أيدي مدربة لسوق العمل الألماني

خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل في البوسنة والهرسك

حصاد وزارة العمل في 2024، 45 مليونًا و253 ألف جنيه "إعانات طوارئ للعمال"، حصر وتسجيل 133 ألفًا و330 عاملًا بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، 936 مليونًا و373 ألفًا و733 جنيها للعمالة

بعد زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لـ 1000 جنيه.. تعرف على موعد صرف أول دفعة في 2025.. ورابط التسجيل بموقع وزارة العمل
ads

الأكثر قراءة

قطع رأسه وتجول بها وشرب من دمه، تفاصيل جديدة في جريمة الأقصر المرعبة (فيديو)

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

طالبان ومديرا إنتاج، حارس عقار يطعن 4 أشخاص بمعهد السينما في الهرم

مشكلة وكنت بحلها، كهربا يوضح قصة فيديو خناقة الملهى الليلي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا

مهاجم أوروبي واللاعب ودع زملاءه، الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى

الأمم المتحدة ترد على ترامب بعد تسمية خليج المكسيك إلى الأمريكي

اليوم، ثالث جلسات محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة الابتزاز والسب والقذف

منوعات

المزيد

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

ترامب يمهد لبيع "تيك توك" إلى ماسك

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية