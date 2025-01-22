هل يجوز تشغيل العاملين بالقطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

مع قرب إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يبحث العاملين في القطاع الخاص ، هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وبشأن الإجابة عن السؤال هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير،وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وجاء ذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2025 والذي نص على أن: "يكون يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وعن هل يجوز تشغيل العاملين في القطاع الخاص في إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ويستحق العامة في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل بالمحافظات،بمتابعة تنفيذ أحكام هذا الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالجهات الحكومية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق ٢٥ من شهر يناير عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.