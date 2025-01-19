الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل يلتقي وفدا سعوديا لتنسيق إجراءات اختبارات السائقين المُرشحين للعمل في موسم الحج

وزير العمل يلتقي
وزير العمل يلتقي وفدًا من النقابة العامة للسيارات السعودية
ads

التقى محمد جبران وزير العمل اليوم الأحد بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،مع وفد من النقابة العامة للسيارات السعودية، برئاسة أسامة سمكري،و المُختصة بإجراء إختبارات للسائقين والفنيين المصريين المرشحين للسفر إلى "المملكة" للعمل الموسمي خلال موسم الحج والعمرة 2025.

 موسم الحج والعمرة 2025

وقال  وزير العمل: إن الهدف من هذا اللقاء، الترتيب وتوحيد الإجراءات الخاصة بعملية اختبار وسفر هؤلاء السائقين وعددهم حتى الآن 20 ألف سائق، وكذلك الإتفاق على تأسيس قاعدة بيانات ثابتة مع وزارة النقل السعودية لضمان كافة الحقوق والواجبات للطرفين خلال فترة عمل هؤلاء المصريين هناك.

 


حضر اللقاء: عبد الله المحمادي مدير شئون شركات النقل بالنقابة العامة للسيارات، بالسعودية، وسعيد هندي عن شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجموعة شركات الهندي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسم الحج والعمرة 2025 العاصمة الادارية الجديد شركات الحاق العمالة شركات النقل موسم الحج والعمرة وزارة النقل وزارة النقل السعودية موسم الحج وزير العمل

مواد متعلقة

بدء التقديم لوظائف السكك الحديدية، تعرف على الخطوات والأوراق المطلوبة

وزيرة التضامن: آلية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تتم برعاية مصر

وزيرة التضامن: 1500 متطوع للهلال الأحمر في العريش ورفح لدعم لمصابي غزة

وزيرا الصحة والتضامن يطمئنان على جاهزية المسعفين للتعامل مع أي حالات حرجة من غزة

وزير العمل يحذر: صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات "العمالة غير المنتظمة"

وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر استعدادا لإنفاذ المساعدات إلى غزة

التضامن: برنامج "مودة" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة المناطق الحدودية

فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى وطفليها حديثي الولادة بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

لجنة التخطيط بالأهلي تستدعي كولر لحسم هذه الملفات

عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

منوعات

المزيد

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الملابس البيضاء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية