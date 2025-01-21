مرموش الصفقة القادمة، ميركاتو شتوي قوي لمانشستر سيتي، موهبة أوزباكستان التدعيم الأول، ونجم البرازيل يعزز قوة كتيبة جوارديولا

يدخل فريق مانشستر سيتي بقوة في سوق الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوفه للعودة لقمة ترتيب الدوري وتحسين مركزه في دوري أبطال أوروبا.

فريق بيب جوارديولا توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية ليكون ثالث الصفقات الشتوية وينتظر فقط الإعلان الرسمي.

مانشستر سيتي يحسم صفقة عبد القادر خوسانوف

وأصدر نادي مانشستر سيتي بيانا رسميا، قال فيه: "يسعد مانشستر سيتي أن يعلن عن التعاقد مع عبد القادر خوسانوف، من لانس، في صفقة مدتها 4 سنوات ونصف".

وأضاف البيان: "من المقرر أن ينضم المدافع الدولي الأوزبكي إلى فريق بيب جوارديولا في الجزء الثاني من موسم 2024/25، حيث يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2029".

واختار خوسانوف ارتداء القميص رقم 45 في صفوف مانشستر سيتي.

وانضم خوسانوف إلى لانس، قادما من نادي إنرجيتيك-بي جي يو البيلاروسي، في صيف عام 2023، وأثبت نفسه في الدوري الفرنسي.

ويبلغ خوسانوف من العمر 20 عاما فقط، وخاض بالفعل 18 مباراة مع منتخب بلاده وساعد أوزبكستان على تحقيق بداية قوية في تحديها للتأهل لكأس العالم لأول مرة في عام 2026.

وأعرب المدافع عن سعادته بالفرصة التي أتيحت له ليصبح أول لاعب دولي أوزبكي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

صفقة برازيلية جديدة

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي فيتور ريس قادمًا من صفوف فريق بالميراس البرازيلي، لتكون الصفقة الثانية في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد اللاعب الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

تفاصيل تعاقد مانشستر سيتي مع فيتور ريس

وانتقل اللاعب البرازيلي الدولي فيتور ريس البالغ من العمر 19 عامًا إلى مانشستر سيتي في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، مما يبقيه في السيتيزينز حتى صيف عام 2029.

وظهر فيتور ريس في رحلته عبر صفوف شباب بالميراس، لأول مرة في يونيو 2024 واستمر في أن يكون لاعبا أساسيا في الفريق حيث أنهوا المركز الثاني في الدوري البرازيلي الدرجة الأولى.

ولعب ريس 22 مرة مع نادي طفولته، بما في ذلك 18 مباراة في الدوري البرازيلي ومباراتين في كأس ليبرتادوريس.

وسينضم فيتور ريس إلى فريق بيب جوارديولا لبقية موسم 2024/25 وما بعده.

تعليق فيتور ريس على انضمامه إلى مانشستر سيتي

وفي حديثه عن هذه الخطوة، قال ريس: "أنا متحمس للانضمام إلى مانشستر سيتي، أحد أكبر الأندية في العالم".

وأضاف: "لقد رأى الجميع الإنجازات المذهلة في المواسم الأخيرة، وأريد أن أترك بصمتي بينما نسعى للحصول على المزيد من الألقاب.

وأتم "العمل مع بيب جوارديولا هو شيء يريد كل لاعب شاب القيام به، وأنا أعلم أنه يمكن أن يساعدني على التطور إلى أفضل لاعب يمكنني أن أكونه".

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

المهاجم المصري عمر مرموش سيوقع عقدًا حتى عام 2030 بقيمة تتراوح بين 16-17 مليون يورو سنويًا.

وسيكون مرموش ثالث صفقة كبيرة يبرمها مانشستر سيتي في انتقالات يناير، إلى جانب عبد القادر خوسانوف من لانس والشاب فيكتور ريس من بالميراس.

وكان مرموش الهدف الرئيس للسيتي الشهر الجاري، إذ خاض فريق بيب جوارديولا مفاوضات مكثفة مع فرانكفورت في الأسابيع الأخيرة لضم الدولي المصري، ونجح بالفعل في الحصول على خدماته.

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