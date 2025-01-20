محافظ الجيزة يعلن إنشاء وحدة صحة روضة السودان

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء موسعًا مع مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للوقوف علي انتظام العمل بالوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات.

وخلال اللقاء وافق محافظ الجيزة عن استحداث وإنشاء وحدة صحة روضة السودان ( عشش السودان سابقًا ) بحي الدقي موجهًا بالمتابعة المستمرة وسرعة تشغيل المركز لخدمة مواطني حي الدقي.



وأكد المحافظ على الأهمية التى توليها الدولة للمنظومة الصحية خلال السنوات الماضية من خلال اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك الملف الحيوى مشيرًا إلى أن القطاع الطبي شهد خلال السنوات الاخيرة تطورًا ملحوظا في محافظة الجيزة حيث تم افتتاح وتطوير عدد كبير من المستشفيات المركزية والعامة والمراكز الطبية بالإضافة إلى التطوير للوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة من اجل تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة بجميع الأحياء والمراكز والمدن.

وأشار المحافظ إلى أن المركز الطبي الجديد بوحدة روضة السودان ستقدم الخدمات الصحية لأكثر من ٦٧٤٩٣ بإدارة الدقى الصحية كما ستخدم أهالى منطقة روضة السودان بمنطقة عشش السودان سابقًا والتى شهدت نقله حضارية مؤخرًا حيث سيضم المركز عدد ٢ عيادة طب الأسرة وعيادة اسنان وصيدلية وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وإدارة للتطعيمات ومكتب للمبادرات بما يسمح بزيادة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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