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انطلاق مبادرة الكشف عن أورام القولون بجامعة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية

انطلاق مبادرة الكشف
انطلاق مبادرة الكشف عن أورام القولون بجامعة سوهاج، فيتو

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية القولون بالمجان، والتي تنفذها الجامعة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لكافة منسوبي الجامعة وذويهم، وذلك في إطار دور الجامعة ومسئولياتها المجتمعية نحو توفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة سوهاج 

انطلاق مبادرة الكشف عن أورام القولون بجامعة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية 

وأكد النعماني أن الجامعة حريصة علي المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية التي تدعم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين، مضيفًا أن الجامعة أطلقت العديد من المبادرات في مجال الصحة والتي حققت مؤشرات نجاح عالية، وذلك بما تمتلكه مستشفياتها من إمكانيات وتجهيزات طبية علي أي مستوي من الجودة الى جانب الكوادر العلمية والطبية التي تحظي بثقة الجميع وما تقدمه من خدمة طبية متميزة للمجتمع المحلي.

 

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية المجتمع ان المبادرة تنفذ بالتعاون مع المبادرات الرئاسية، للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون) بالتعاون مع وزارة الصحة علي مدار يومين بمقري الجامعة الجديد والقديم، وتستهدف عملية مسح لجميع الإداريين وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف مجدي القاضي عميد كلية الطب ان الكشف المبكر للأورام يحقق شفاء بنسبة 90%، وبالتالي الإقلال من نسب الوفيات، موضحًا انه تم اجراء فحص كامل لمنتسبي الجامعة من تحاليل السكر، الأنيميا، وإجراء فحص أولي للقلب، قياس الوزن، ومعدل السمنة، وكشف نظر، وكشف خاص بأمراض الباطنة والجهاز الهضمى، وذلك بمقر المركز التعليمي الملحق بمستشفى الطوارئ بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد،

والجدير بالذكر ان فعاليات المبادرة ستنفذ غدًا بمركز التدريب الطبي بالمستشفى الجامعي القديم من الساعة ٨ صباحًا وحتى ٣ عصرًا.

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