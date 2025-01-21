الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يناقش تطوير قصر الثقافة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفدًا من وزارة الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ القائم بعمل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، وسبل تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني، مديري قصور ثقافة سوهاج

محافظ سوهاج يستقبل وفد وزارة الثقافة لمتابعة تطوير قصر الثقافة 

وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتطوير المناطق المحيطة بالقصر، بما يشمل إنشاء محلات تجارية، ومنطقة ألعاب للأطفال، وكافتيريات، وحضانة، على أن يتم طرح هذه الفرص الاستثمارية بشكل يضمن تحقيق أقصى استفادة مع الحفاظ على الطابع الثقافي للمكان، وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية لقصر الثقافة ومكوناته الرئيسية، مع ضمان استمرارية الأنشطة الثقافية التي يقدمها القصر.

 

وأوضح " سراج " أن المشروع يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية بالمحافظة وتقديم خدمات جديدة تسهم في تحسين ودعم الحركة الثقافية، دون المساس بدور القصر كمركز إشعاع ثقافي للمواطنين.

تطوير المشروعات الثقافية واستثمار الموارد المحلية بطريقة مستدامة

 

يأتي هذا الاجتماع ضمن رؤية محافظة سوهاج لتطوير المشروعات الثقافية واستثمار الموارد المحلية بطريقة مستدامة، بما يعزز من التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المحافظة.

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السكرتير العام للمحافظة الدكتور محمد عبد الهادى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج مشروع تطوير

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