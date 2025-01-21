تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه في عابدين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية لجلسة 18 فبراير المقبل.

بدأت أحداث الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين لقيامهما بإحداث إصابة طالب والاستيلاء منه علــى متعلقاته الشخصية بالإكراه، وبحوزتهما سلاح أبيض والمسروقات المستولى عليها، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما، وإحالتهما إلى المحاكمة.

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