الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استقالته: فشلنا في 7 أكتوبر

رئيس أركان جيش الإحتلال،
رئيس أركان جيش الإحتلال، فيتو

أعلن هرتسي هليفي رئيس أركان جيش الإحتلال الاسرائيلي تقديم استقالته على أن تكون نافذة بدءا من 6 مارس المقبل.

فشلنا في 7 أكتوبر

وجاء في رسالته: " أبلغت وزير الجيش استقالتي على ضوء الاعتراف بفشلنا في 7 أكتوبر".

وأضاف: "أتحمل المسئولية عن فشل الجيش".

وتأتي هذه الاستقالة بعد التحقيقات الجارية بشأن هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.

أركان القيادة العسكرية في إسرائيل

هليفي الذي تولى منصب رئيس الأركان في وقت حساس بعد الصراع الأخير، دافع عن قراراته في تعيينات كبار القادة العسكريين، مشيرًا إلى حقه الكامل في ذلك.

الاستقالة ستكون نتيجة لهذه التحقيقات، وسط حديث عن تأثيرات الهجوم الكبير على أركان القيادة العسكرية في إسرائيل.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، حيز التنفيذ، بعد 471 يوما من العدوان.

 اتفاق وقف إطلاق النار

ويأتي هذا الإعلان عقبَ موافقةِ حكومةِ الاحتلال على اتفاقِ وقف إطلاق النار، حيث صوتَ أربعه وعشرون وزيرا لصالحِ الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي رئيس أركان جيش الاحتلال وزير الحرب إسرائيل وقف اطلاق النار

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