نقل طالبة بالإعدادية للمستشفى بسبب الزائدة أثناء امتحان الدراسات في المنوفية

شهدت لجنة مدرسة الوحدة الابتدائية بقرية زرقان التابعة لإدارة تلا التعليمية إصابة طالبة باشتباه التهاب في الزائدة الدودية وتم نقلها خلال نصف الوقت في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمستشفى تلا العام عن طريق سيارة الإسعاف، وتم تحرير المحضر اللازم.

سؤالان في التاريخ يثيران الجدل بين طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأثار سؤالان في امتحان مادة الدراسات الاجتماعية حيرة طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، حيث اشتكى عدد منهم من صعوبة سؤالين في التاريخ، لافتين إلى أنهما الأصعب في امتحان الدراسات هذا العام.

الأسئلة غير المباشرة فى امتحان الدراسات بالمنوفية

وأكد عبد الرحمن حسنى طالب بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، أن السؤال الخاص بنقطة بم تفسر كان غير مباشرًا كبقية الأسئلة والذي جاء كالتالي: " بم تفسر.. إصدار الخديو إسماعيل مرسوم أبريل عام 1879م.

بينما أكد الطالب محمد المهلب، أن السؤال رقم "د" في السؤال الثالث أيضا كان غير مباشرًا وجاءت صيغته كالآتي: “ما العلاقة بين الحرب العالمية الثانية وتولي مصطفى باشا النحاس رئاسة الوزراء؟”.

أما عن سؤال الخريطة اتفق الطلاب على سهولته على عكس ما كان يحدث فى الأعوام السابقة والتى شهدت جدلًا كبيرًا بسبب السؤال.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه تم وصول أوراق أسئلة الامتحانات في المواعيد المحددة بجميع اللجان الإمتحانية ولا يوجد أية تأخير، حيث أدى الطلاب امتحاني الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

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