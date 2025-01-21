الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

"حلت البركة" جديد يسري الفخراني في معرض القاهرة للكتاب 2025

كتاب حلت البركة،
كتاب حلت البركة، فيتو

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، كتاب “حلت البركة” للكاتب الصحفي يسري الفخراني، حيث تستعد الدار لطرحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

كتاب حلت البركة 

وفي تقديم الدار للكتاب تقول: يقدم لنا الكاتب الصحفي (يسري الفخراني) نصوصًا غاية في العذوبة، وتعد تلك النصوص بمثابة هدنة مؤقتة وراحة مُستحقة من مُجريات عصرنا الحالي؛ العصر الذي يتسم بالسرعة الشديدة؛ مُجبرًا إيانا جميعًا على الركض بأقصى سرعة لنلحق بركابه.

 

ففي خضم كل ذلك الضجيج يطلُّ علينا يسري الفخراني بمقالات تشتَم في ثنايا سطورها رائحة بيت العائلة، الطعام الذي قارب على الاختمار في فرنٍ قدَّم ما طاب من الطعام لسنوات وسنوات، هو نَصّ يواسي به كاتبه جيل السبعينيات والثمانينيات المُتعَب، وربما يقدم للجيل الجديد المُعتاد على سير الحياة وفقًا لمجراها الحالي، يقدم لهم لمحة من العالم الذي شبَّ هذان الجيلان السابق ذكرهما ليجدانه.

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