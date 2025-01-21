الثلاثاء 21 يناير 2025
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مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

الأمن العراقي
الأمن العراقي

لقى ضابط وشرطي مصرعهما، وأصيب ضابط آخر، فجر اليوم الثلاثاء، عندما أقدم مجرم ذو سلوك غريب على إطلاق النار على دورية شرطة حاولت اعتقاله على خلفية تورطه بحرق السيارات في الطريق بالعراق

 

مجرم يحرق السيارات في العراق

 ووقعت الحادثة في الأحياء الشمالية لمحافظة النجف، عندما كانت دورية أمنية تعمل على ضبط الرجل بعد أن أبلغ السكان وزارة الداخلية عنه، ليفاجأ عناصر الدورية بالرجل يطلق النار عليهم، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه واعتقاله.

 

هوية ضحايا رجال الأمن في العراق

 وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن العملية أسفرت عن مقتل ضابط برتبه رائد، اسمه مروان تكليف جاسم، وشرطي يعمل بصفة عقد، واسمه رحيم حاتم رحيم.

وأضافت الوزارة في بيان، أن العملية الأمنية، أسفرت أيضًا عن إصابة ضابط برتبة ملازم ومفوض، دون أن تحدد خطورة إصابتهما.

وذكرت الوزارة أنها سلمت المجرم "للعدالة لينال جزاءه العادل وفق القانون".

ولم يتضح سبب إقدام الرجل على حرق السيارات، وما إذا كان متورطًا بجرائم أخرى أو متعاطٍ للمخدرات.

ونعى وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ضحايا العملية الأمنية، وظهر مشاركًا في مراسم التشييع.

وتناقل مدونون عراقيون كُثر في مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لضحايا العملية الأمنية، وسط سيل من عبارات التعاطف مع ذويهم.

 

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وزارة الداخلية العراقية اطلاق النار العراق محافظة النجف

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