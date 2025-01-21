وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في ثالث امتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه قد تابع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحانات، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد جودة، أن 66 ألفا و200 طالبا وطالبة، أدوا الامتحان بالفترة الأولى مادة اللغة الإنجليزية، والفترة الثانية مادة التربية الفنية، ولم تتلق غرفة عمليات أي شكاوي أو لم ترصد اللجان مخالفات، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ومن المنهج الذي حددته الوزارة، مؤكدًا أنه وجه بمنع دخول المحمول للجان، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة للملاحظين والمراقبين والطلاب بعدم اصطحابهم المحمول، إلا رئيس اللجنة ليتسنى له التواصل مع مدير الإدارة التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ورئيس لجنة الإدارة.

إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية بتعليم كفر الشيخ

ومؤخرا، فقد أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف الاشرافية،بمقر نقابة المعلمين.



وكان اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لإختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

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