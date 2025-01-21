حليناه بالحب، آراء طلاب الشهادة الإعدادية حول امتحان الحاسب الآلي بالبحيرة (فيديو)

أدى طلاب الصف الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قام الطلاب اليوم بأداء امتحاني الجبر والحاسب الآلي، وأكدوا أن الامتحانات جاءت سهلة وتحديدا الجبر.

وقال بعض الطلاب عن امتحان الحاسب الآلي:" كان متوسطا..حليناه بالحب".

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أهمية توفير الأجواء الهادئة الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتم التشديد على اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والعمل على انتظام جميع اللجان والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور.

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