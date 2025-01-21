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رياضة

السيراليوني "جمعة باه" مفاجأة مانشستر سيتي، ما القصة؟

جمعة باه، فيتو
جمعة باه، فيتو

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتعزيز خياراته الدفاعية من خلال التعاقد مع اللاعب القادم من سيراليون، جمعة باه، البالغ من العمر 18 عامًا، مدافع نادي ريال بلد الوليد الإسباني.

 

من هو جمعة باه هدف مانشستر سيتي؟

 المدافع السيراليوني جمعة باه على رادار مانشستر سيتي، حيث يخطط النادي لخطوة محتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري. 

اللاعب المُعار من نادي "AIK فريتون" السيراليوني قد تأقلم بسهولة مع أجواء الدوري الإسباني الممتاز، ومن المتوقع أن ينتقل إلى مانشستر سيتي.

 

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، أن مانشستر سيتي على وشك التعاقد مع المدافع المولود عام 2004، جمعة باه، من نادي بلد الوليد.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "تم التوصل إلى اتفاق شفهي.. الاتفاق يشمل إعارة اللاعب إلى نادي آر سي لانس، حيث تجري مناقشات حول ذلك بفضل العلاقة الممتازة بعد صفقة خوسانوف".

 

أرقام السيراليوني جمعة باه 

جمعة باه البالغ من العمر 18 عامًا، وُلد في سيراليون، وانضم إلى نادي ريال بلد الوليد الإسباني على سبيل الإعارة الصيف الماضي قادمًا من نادي AIK فريتون الذي يلعب في دوري بلاده الممتاز.

كان من المقرر أن يتدرج المدافع الشاب في فرق الشباب بالنادي الإسباني قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول، لكن خطط النادي تغيرت بعد تألقه في أول ظهور له في الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد في 21 يونيو من العام الماضي.

هذا الموسم، شارك المدافع البالغ طوله 1,95م، في 14 مباراة في جميع المسابقات مع ريال بلد الوليد، منها 6 مباريات في الدوري الإسباني.

كما تم استدعاؤه لثلاث مشاركات مع منتخب سيراليون الوطني، على الرغم من أنه لم يسجل مشاركته الرسمية الأولى مع الفريق حتى الآن.

باه ظهر لأول مرة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد، حيث ساعد فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه، وأصبح أول لاعب من سيراليون يشارك في الدوري.

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