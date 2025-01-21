الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقي شاب  مصرعه،  بعدما صدمه قطار أثناء عبور المزلقان في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقله الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وفاة شخص صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان البحري بمركز سمالوط.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "م.ر" 18 عام مقيم في مركز سمالوط.

نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنيا العام


تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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