حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة وفقا لمشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتضمن حالات إلغاء ترخيص شركات توظيف العمالة.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

حالات إلغاء ترخيص شركات التوظيف

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد على: إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1. فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

الإعلان عن وظائف غير حقيقة يلغي ترخيص شركة التوظيف



6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.

7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال

كما وافقت اللجنة على نص المادة (44) من مشروع قانون العمل الجديد التي تقول: “مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

كما قررت اللجنة إرجاء الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة.



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