التنظيم والإدارة يوافق على توفير وظائف لوزارة العمل والمديريات بالمحافظات

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء،عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،على شغل 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها".

وقال وزير العمل محمد جبران في تصريحات، أن الاستعدادات جارية الآن للبدء في تنفيذ إجراءات الإعلان عن شغل تلك الوظائف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أنه سوف يتم الاعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستقوم الوزارة بنشر تفاصيل الإعلان، وشروط التقديم، فور نشرها على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك خلال أيام..

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