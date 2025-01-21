سراج يتفقد مشروعات الطرق في سوهاج وأخميم

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بنطاق مدينتي سوهاج وأخميم، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه الأعمال، وذلك بحضور المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق والنقل، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات الطرق سوهاج وأخميم

بدأت الجولة بتفقد أعمال إنشاء الكوبري الرابط بين المرحلة الأولى والثانية لمشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي بطول 200 متر، بداية من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، بالإضافة إلى أعمال رصف عدد من الشوارع الجانبية بالكورنيش باستخدام بلاط الإنترلوك، حيث وجه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بشارع مديرية التنظيم والإدارة، ومحيط شركة إيديال، ومنطقة مجمع المقاهي، وشارع خلف المستشفى الجامعي، وأبدى استياءه من مستوى التنفيذ في بعض المواقع، موجها بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية كلية الهندسة ومديرية الطرق وإدارة الحوكمة بالمحافظة لفحص الأعمال والتأكد من مطابقتها لكراسة الشروط والمواصفات القياسية، والعرض بنتائجها على سيادته شخصيا.

البدء الفوري في أعمال رصف منطقة السوق القديم والشوارع المتفرعة

كما وجه المحافظ بالبدء الفوري في أعمال رصف منطقة السوق القديم والشوارع المتفرعة منها، واستغلال المساحات الشاغرة لإنشاء ميادين صغيرة، ومقاعد انتظار، لخدمة المواطنين، مع التنسيق بين إدارة المرور وحي شرق ومديرية الطرق لإعادة تخطيط المنطقة وخلق محاور مرورية جديدة تسهم في تخفيف الكثافة المرورية.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجها الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لتلك المطالب، مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطويرها بما يحقق رضا المواطنين ويعزز جهود التنمية المستدامة.

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