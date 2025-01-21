سقوط عصابة السرقة بالإكراه على الطريق الصحراوى الشرقى

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للسرقة بالطريق الصحرواى الشرقى وضبط مرتكبى الواقعة.

سرقة بالإكراه على الطريق الصحراوى الشرقى

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر (أحد الأشخاص) من آخرين لقيامهم بوضع أحجار على الطريق الصحرواى الشرقى واستيقافه حال قيادته سيارته وسرقته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (صاعق كهربائى – طبنجة صوت – فرد خرطوش – بندقية آلية – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



وبمواجتهم أقروا بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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