الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي بالتعاون مع التخطيط القومي

وزير العدل
وزير العدل

 افتتح المستشار عدنان فنجرى وزير العدل برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للمستشارين مساعدي الوزير وأعضاء المكاتب الفنية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي  نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.


ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات  أعضاء الجهات والهيئات القضائية  في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وصولًا إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية. 


ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي. 


جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.

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التحول الرقمي التخطيط القومي الجهات والهيئات القضائية الخدمات الرقمية

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