مانشستر يونايتد يسعى لخطف مهاجم أهلي جدة السعودي

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم أحد نجوم فريق أهلي جدة السعودي، ويرغب في التعاقد معه لتدعيم هجوم الشياطين الحمر.

معاناة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يعاني بعد الخسارة في آخر ظهور له بنتيجة 3-1 أمام برايتون؛ إذ حصد حتى الآن 11 نقطة فقط من 33 نقطة ممكنة منذ التعاقد مع أموريم قادما من سبورتنج في نوفمبر الماضي.

كما يعاني الفريق هجوميا، ولم يقدم راسموس هويلوند الأداء المنتظر؛ إذ لم يسجل اللاعب الدنماركي أي هدف منذ أكثر من شهر.

مع استعداد ماركوس راشفورد للمغادرة أيضا، يصر روبن أموريم على الحاجة إلى هداف حاسم للمساعدة في إخراج النادي من محنته الحالية.

يعلم المدرب البرتغالي أن القليل من المساعدة في يناير سيكون متاحا، ومن المحتمل أن ينتظر حتى الصيف للحصول على الهداف الذي يسعى إليه.

إيفان توني ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد

وكشفت شبكة TBR Football أن مانشستر يونايتد، وضع إيفان توني مهاجم الأهلي السعودي، على قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم خلال هذا الشتا.

وأضافت: "كان اللاعب الدولي الإنجليزي هدفا طويل الأمد لنادي مانشستر يونايتد عندما كان إريك تين هاغ هو المدرب، ولكن مهاجم برينتفورد السابق قرر مغادرة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري المحترفين السعودي".

وواصلت: "على الرغم من الفارق الواضح في مستويات الدوريين، فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لم يجد الأمور سهلة هناك، حيث سجل أربعة أهداف فقط في 12 مباراة بالدوري، و4 أهداف من 6 مباريات في دوري أبطال آسيا، وهدفا واحدا في كأس الملك".

وفقا للشبكة، قد لا يبقى توني في السعودية فترة طويلة، مع احتمالية مغادرته في الصيف أو يناير 2026.

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