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رياضة

أخبار الأهلي، أزمة كولر وموعد عودة يحيى عطية الله وموقف نيدفيد

كولر
كولر

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن كريم نيدفيد لاعب الفريق، مستمر في صفوف الفريق ولن يرحل في انتقالات الشتاء الحالية وفقا لرؤية مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي يتمسك باستمرار اللاعب بعد عودته الي الحسابات الفنية. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن يحيى عطية الله لاعب الأهلي يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين شهر إلى 45 يوما من أجل إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي مؤكدا عودة اللاعب الي التدريبات مرتديا قناع الوجه بعد جراحة الكسر بعظام الوجه التي خضع لها مؤخرًا. 

قال مصدر مقرب من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن استمراره على رأس القيادة الفنية للنادي رغم حملات النقد التي يتعرض لها من مسئولين داخل النادي تأتي بسبب رغبة السويسري في استكمال مشواره مع الفريق من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا يونيو القادم. 

أضاف: كولر أيضا لا يرغب في الرحيل من أجل تجنب تسديد الشرط الجزائي ومن ثم مستمر في منصبه انتظارا لما تسفر عنه الأيام القادمة في ظل توتر علاقته مع مسئولي الأهلي. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة فاركو غدا. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر غد الأربعاء الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة مؤخرا أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

تأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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