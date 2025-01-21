الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

كواليس استمرار كولر في الأهلي رغم النقد

كولر
كولر

الأهلي، قال مصدر مقرب من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن استمراره على رأس القيادة الفنية للنادي رغم حملات النقد التي يتعرض لها من مسؤلين داخل النادي تاتي بسبب رغبة السويسري في استكمال مشواره مع الفريق من أجل خوض منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا يونيو القادم. 

أضاف: كولر أيضا لا يرغب في الرحيل من أجل تجنب تسديد الشرط الجزائي ومن ثم مستمر في منصبه انتظارا لما تسفر عنه الايام القادمة في ظل توتر علاقته مع مسؤلي الأهلي. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة فاركو غدا. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها غدا الأربعاء. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام فاركو غدا الأربعاء. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر غدا الأربعاء الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة مؤخرا أمام أورلاندو الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة امام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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