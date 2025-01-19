الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس سيدة في مدينة نصر

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق متهم بدهس سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث دهس أسفر عن حالة وفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدي الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح مدينة نصر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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