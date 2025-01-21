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ثقافة وفنون

كاري أندروود تنقذ الموقف في حفل تنصيب ترامب (فيديو)

كاري أندروود، فيتو
كاري أندروود، فيتو

 موقف محرج تعرضت لها المغنية الأمريكية كاري أندروود، بعد انتهاء خطاب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

تفاصيل حادث كاري أندروود التقني في حفل تنصيب ترامب

 وصعدت مغنية الريف كاري أندروود، على المسرح، لتغني الأغنية الوطنية "أمريكا الجميلة"، حيث كان من المقرر أن تغني الفائزة ببرنامج "أمريكان أيدول"، والبالغة من العمر 41 عامًا، أغنية "أمريكا الجميلة" في الحفل داخل مبنى الكابيتول الأمريكي، بمرافقة جوقة القوات المسلحة، ونادي جلي التابع للأكاديمية البحرية الأمريكية، ومع ذلك، تُركت في النهاية بدون فرقة أو مقطوعة موسيقية، ليكون صوتها هو المنقذ للموقف المحرج.

 

 

 ولم يبدأ أداء أندروود بسلاسة، فقد تسبب عطل فني، في قطع الموسيقى الداعمة، في الوقت الذي كانت ستؤدي فيه كاري اغنيتها.

وعلمت كاري أندروود بالصعوبة الفنية، التي أجبرتها على الغناء بدون موسيقى، بشكل مباشرة أمام ملايين المشاهدين، وآلاف الحاضرين في حفل التنصيب.

استمرت اللحظة الصامتة المحرجة، التي انتظرت خلالها أندروود تشغيل الموسيقى، لمدة دقيقة تقريبًا، حيث تم التقاط اللحظة التي علمت فيها أندروود بالأخبار السيئة بالكاميرا، في مقطع من الحفل تم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث اقترب شخص يرتدي سماعة رأس من مغنية واخبرها، أن هناك خطأ ولن يكون هناك موسيقي، لتنقذ كاري الموقف وتقول للجمهور، “أنتم تعرفون الكلمات، ساعدوني هنا”. 

وانضم إليها الحشد الموجود في القاعة المستديرة، في تقديم نسخة “كابيلا” من أغنية أمريكا الجميلة والتي انتهت بالتصفيق.

بايدن يطمأن كاري بعد الموقف المحرج وترامب يقبلها

وتلقت أندروود الطمأنينة، بعد انتهاء الأغنية من الرئيس السابق جو بايدن، الذي قال لها "عمل رائع" بينما صافحته أندروود، ثم رحب بها الرئيس ترامب، واعطها قبلة علي خدها.

بعد الحادث المحرج للمغنية الشهيرة، أدلت مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري برأيها أثناء بث قناة إن بي سي.

وقالت المذيعة:"علينا فقط أن نذكر جزءًا غير مخطط له من الحفل الذي أقيم قبل لحظات قليلة، كان هناك توقف مؤقت قبل أن تغني كاري أندروود.. يبدو أن هناك نوعًا من المشكلة مع مرافقة الفرقة التي كان من المفترض أن تعزف معها"، قالت جوثري للمشاهدين. "نعم، غنت بشكل عفوي بدون موسيقى مع بعض الأصوات المتفرقة."

يذكز أن كاري، قالت في بيان إعلامي الأسبوع الماضي عن غنائها في حفل تنصيب أمريكا،: "أنا أحب بلدنا وأشعر بالفخر لأنني طُلب مني الغناء في حفل التنصيب وأن أكون جزءًا صغيرًا من هذا الحدث التاريخي". "أنا متواضعة للإجابة على النداء في وقت يجب أن نجتمع فيه جميعًا بروح الوحدة والتطلع إلى المستقبل".

 

 

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