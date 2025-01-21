الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 40 ألف طن بضائع و1186 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 14 سفينة، وتم تداول 40000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1186 شاحنة و95 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 503 شاحنات و75 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 36000 طن بضائع، 683 شاحنة و20 سيارة. 


 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس  بينما تغادر السفينة Alcudia Express  فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينة  FLORA على متنها 23000 طن فوسفات تصدير إلى الهند كما غادرت أربع سفن وهي امل، بوسيدون اكسبريس، سينا والحرية.

 كما تم تداول 3000 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي عمان، آور وآيلة. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1825 راكبا.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا

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