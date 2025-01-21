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رياضة

مواجهة نارية بين طلائع الجيش وإنبي اليوم بالدوري المصري

فريق انبي، فيتو
فريق انبي، فيتو

الدوري المصري، يلتقي فريق طلائع الجيش نظيره إنبي، في السابعة مساءً اليوم بستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكان  فريق إنبي تعادل سلبيًّا مع بتروجت في الجولة الماضية من الدوري، بينما خسر طلائع الجيش بهدف نظيف أمام سيراميكا.

ترتيب انبي وطلائع الجيش بالدوري المصري 

 

ويحتل إنبي المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الفريق البترولي في مباراة واحدة، وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو إنبي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز الطلائع في مباراتين، وتعادل في مثلها وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو الطلائع 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفًا آخر.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش وانبي

 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يقوده أحمد ناصر عباس ويعاونه كلا أحمد لطفي مساعد أول، محمود عامر مساعد ثان، وشاهندا المغربي حكما رابعا.
بينما تواجد على تقنية الفيديو أمين عمر ويعاونه إبراهيم محجوب.

 

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