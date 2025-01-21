تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين شاليمار وبسمة وهبي بسبب المكالمات المسربة.. النيابة تحقق في الواقعة.. والفنانة التشكيلية تتهم مخرج شهير بالاستيلاء على إيصال أمانة

قرابة 3 ساعات قضتهم الفنانة التشكيلية شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف أمام جهات التحقيق للاستماع لأقوالها فى بلاغ جديد مقدم منها هي وزوجها ضد مخرج شهير تتهمه بالاستيلاء على إيصال أمانة واستعماله فى قضايا للدفاع عن نفسه برواية غير صحيحة.

شاليمار شربتلي تتهم إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات

وعلمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بعد انتهاء التحقيقات ببلاغ الإعلامية الشهيرة بسمة وهبي ضدها تتهمها بتسريب المكالمة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت التقدم ببلاغ ضد الإعلامية تتهمها بتسجيل مكالمة لها وتسريبها أيضا.

اتهمت شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف أمام جهات التحقيق إعلامية شهيرة بتسجيل وتسريب المكالمات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن التسريبات الصوتية تضمنت حديثها مع المذيعة عن واقعة مخرج شهير.

إخلاء سبيل شاليمار بعد الاستماع لأقوالها

وقررت جهات التحقيق صرف شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف من سرايا النيابة بعد الإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها وردا على بلاغ الإعلامية الشهيرة المقدم ضدها.

بلاغ للنائب العام ضد شاليمار

كان المستشار شريف حافظ، المحامي وكيلا عن الإعلامية بسمة وهبة، قد تقدم ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه شاليمار شربتلي أنها استخدمت قنوات ومنصات السوشيال ميديا لنشر المكالمة المسربة بعد إدخال تعديلات عليها، وسب موكلته نعتًا بصفات ليست بها وعلى خلاف الحقيقة مما نتج عنها التشهير بها وبسمعتها حال كونها إعلامية مصرية لها تاريخها الإعلامي وجمهورها ومتابعيها داخل مصر والوطن العربي بأكمله مما تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية ومعنوية لا حصر لها ويستحيل برؤها.

كما تضمن البلاغ أن “التسجيل المفبرك تم استغلاله بغرض التشهير والإساءة”، مشيرا إلى أن ما حدث يعد انتهاكا صارخا للخصوصية والحقوق الشخصية للإعلامية بسمة وهبة.

وأوضح حافظ أن هذه التصرفات تتناقض تماما مع الواقع وتهدف إلى الإضرار بسمعة موكلته، مشيرا إلى أن البلاغ جاء بعد محاولات متعددة لحل الأزمة بشكل ودي، ولكن دون جدوى.

جاء ذلك على إثر محاولات تدخل بسمة وهبة لحل أزمة المخرج عمر زهران مع شاليمار شربتلي في قضية المجوهرات الشهيرة.

تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة

وفي وقت سابق، قررت محكمة جنح الجيزة تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن “المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي”.

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