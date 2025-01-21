الثلاثاء 21 يناير 2025
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سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه خلال حفل تنصيب ترامب (فيديو)

سيناتور أمريكي يثير
سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه، فيتو

أثار السيناتور الأمريكي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، جدلًا على مواقع التواصل عقب ظهوره يرتدي شورتًا وحذاءً رياضيًّا في مبنى الكابيتول لحضور مراسم تنصيب الرئيس دونالد ترامب.

وعلى الرغم من درجات الحرارة المنخفضة التي نقلت مراسم التنصيب إلى الداخل، شوهد فيترمان، 55 عامًا، جالسًا في الصف الأمامي في روتوندا الكابيتول بينما جلس الحاضرون على مقاعدهم قبل بدء الحفل يوم الإثنين 20 يناير.

وكان السيناتور يرتدي أيضًا "هودي" أسود في الحدث، حيث انضم إلى ضيوف مثل إيلون ماسك ومارك زوكربيرج وجيف بيزوس لمشاهدة ترامب يتولى منصبه لولاية ثانية.

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع لباس جون فيترمان، بين منتقد ومؤيد، حيث كتب أحدهم معلقا: "وصل السيناتور جون فيترمان للتو إلى حفل تنصيب الرئيس ترامب وهو يرتدي شورتا وهودي.. نعم، حقا (هذا حصل)"، وأضاف آخر: "السيناتور جون فيترمان يظهر في حفل التنصيب مرتديًا شورتًا رياضيًّا — لأن الشكليات مبالغ فيها.. اسمحوا لي أن أتوقف (هنا).. من انتخب هذا الرجل؟".

وعلق أحدهم بالقول: "هذا جيد بالنسبة له، ارتدي ما هو مريح".

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السيناتور الأمريكي جون فيترمان ولاية بنسلفانيا الكابيتول مراسم تنصيب الرئيس دونالد ترامب دونالد ترامب

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