الثلاثاء 21 يناير 2025
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ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه فى رمضان 2025

إلهام شاهين،فيتو
إلهام شاهين،فيتو

أسابيع تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان الكريم وهو الشهر الذي ينطلق معه الموسم الرمضاني الملئ بالاعمال التليفزيونية المختلفة.. 

ومن بين تلك الأعمال نجد  مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، والذى تقدم فيه ريم مصطفي دور البطولة النسائية أمام عمرو سعد في تعاونها الأول معه.

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية..  والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

 

 

 

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