إصابة بقال طعنًا بآلة حادة على يد مريض نفسي في قنا

أصيب بقال طعنًا بآلة حادة، اليوم الإثنين، على يد مريض نفسي طعنه بـ4 طعنات سكين داخل قرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة بقال طعنًا بآلة حادة داخل محل في قرية حجازة قبلي التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة إ.خ، يبلغ من العمر 60 عامًا، بـ4 طعنات آلة حادة سكين على يد مهتز نفسيًا يُدعى ي.م، أصيب أيضًا خلال التعدي على المجني عليه، حيث اقتحم عليه محل البقالة خلال عمله في قرية حجازة قبلي مركز قوص.

تم التحفظ على المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى خوله إلى غرفة العمليات بسرعة عاجلة لخطورة حالته وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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