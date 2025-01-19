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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني الممتاز بعد الفوز على حساب ضيفه لاس بالماس 4-1 ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

 

ريال مدريد يهزم لاس بالماس

تقدم لاس بالماس مبكرًا، في الثانية 28 عن طريق فابيو سيلفا، ثم رد ريال مدريد بقوة، وتعادل عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وأضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 33، ثم عاد مبابي بالهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 36، واختتم رودريجو جويس رباعية ريال مدريد في الدقيقة 57.

بهذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، وبفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، أقرب ملاحقيه، و7 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر.

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