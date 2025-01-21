الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية يشيد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وصف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأنها مؤسسة احترافية للغاية تقدم بيئة تعليمية متميزة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس الإثنين للمقر الرئيسي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.

وأعرب "دومينجيز" عن إعجابه بالحرم الجامعي للأكاديمية العربية، مشيدًا بتوفيرها لأحدث تكنولوجيا الواقع الافتراضي التي تعزز من تجربة التعليم.

وخلال لقائه بالطلاب، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: "عليك أن تعتبر نفسك محظوظًا إذا كنت جزءًا من الأكاديمية، فهي مؤسسة تعليمية تدريبية يمكنها توفير أحدث تكنولوجيا الواقع الافتراضي للتعليم."

وأكد "دومينجيز " على أهمية استغلال الطلاب للفرص المتاحة لهم في هذه البيئة التعليمية الفريدة، مشيرًا إلى المرافق الرائعة التي تمتلكها الأكاديمية.

كما دعا إلى عدم إضاعة هذه الفرص الثمينة واستغلالها بأقصى قدر ممكن، مما يهيئهم بشكل جيد لسوق العمل بعد التخرج ويحقق لهم التميز المهني. وأكد على أن "الجميع لديه الفرصة للتدريب والتعليم في مثل هذه المرافق المذهلة".

و القي "دومينجيز" الضوء على التحديات التي تواجه البيئة البحرية وكذلك الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أشار إلي أن تكون عمليات الشحن آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة.

واختتم الأمين العام حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز على التكنولوجيا الخضراء والتحول الأخضر، لما لها من تأثير إيجابي على تعزيز الشفافية والتنوع في القطاع البحري.

وفي كلمته رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية أرسينيو دومينجيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وأعرب عن تهانيه لافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة في مصر.

كما سلط "عبد الغفار" الضوء على إنجازات الأكاديمية في مجال التميز البحري، بما في ذلك اعتماد برامجها البحرية من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية وعدد من الهيئات الدولية.

و أبرز "عبد الغفار" دور الأكاديمية في تقديم الاستشارات الفنية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لتعزيز قدرات الطلاب.

واختتم كلمته بالتعبير عن تقديره لحضور دومينجيز للأكاديمية، مشيدًا بثقته في تحقيق المزيد من النجاحات للقطاع البحري في الأكاديمية ولمصر والمنطقة العربية.

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