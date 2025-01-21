الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد في المنوفية

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري لعام 2024،فيتو

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الامتحانات الالكترونية للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد بمحافظة المنوفية اليوم الثلاثاء بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

 

وأعلن الجهاز إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد-  أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد من محافظة المنوفية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية  ومن المقرر عقد امتحانهم في الفترة من 21 حتى 28 يناير الجاري.

 


وأوضح الجهاز أنه سيعلن مواعيد امتحان المتقدمين وفقًا للمحافظة تباعًا، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 ومن المقرر أن يعلن الجهاز خلال الأيام المقبلة عن إتاحة الاستعلام للمتقدمين من محافظة القليوبية.

 

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة القومية للبريد الامتحانات الالكترونية الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية مركز تقييم القدرات والمسابقات محافظة القليوبية موقع بوابة الوظائف الحكومية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل مسابقة توظيف 22 ألف معلم مساعد رياضيات (فيديو)

التنظيم والإدارة يعلن الانتهاء من 223 مراسلة إلكترونية

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بـ 28 جهة حكومية

التنظيم والإدارة ينتهي من ترقيات موظفين بـ 18 وحدة بالجهاز الإداري للدولة
ads

الأكثر قراءة

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

اليوم، ثاني جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة عبر الواتساب

خدعتنا ولن يحدث هذا بعد الآن، ترامب يوقع أمرا بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

غلق طريق "الإسكندرية الصحراوي" بداية من بوابة الرسوم بسبب الشبورة الضبابية

كهربا: موسيماني ظلمني كتير وحسبي الله في هذا المسؤول (فيديو)

أول تحرك من الجيش الإيراني بعد تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والكانتلوب وشطحة في العنب المستورد

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

منوعات

المزيد

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه خلال حفل تنصيب ترامب (فيديو)

فوكس نيوز قطعت اللقطة، قصة أداء إيلون ماسك التحية النازية في حفل تنصيب ترامب (فيديو)

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 20-1-2025 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية