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"معلومات الوزراء" يرصد تحديات شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية (إنفوجراف)

الشيخوخة، فيتو
الشيخوخة، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافًا جديدًا، تحت عنوان “تحديات شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية وتأثيرها على الحماية الاجتماعية”.

زيادة شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث من المتوقع بحلول ٢٠٥٢ أن يكون عدد الأشخاص العاملين في سن ٥٦ عامًا ٥٤ شخصًا لكل ١٠٠ شخص. 

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