الجمعة 17 يناير 2025
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أخبار مصر

معلومات الوزراء يسلط الضوء على سعى ترامب للسيطرة على جرينلاند 

دونالد ترامب الرئيس
دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب
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 نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجراف جديدًا، تحت عنوان “ذا ناشونال إنترست: لماذا يسعى ترامب للسيطرة على جرينلاند”.

 

لماذا يسعى ترامب للسيطرة على جرينلاند 

 وأوضح مقال موقع "ذا ناشونال إنترست" أن جرينلاند تعد واحدة من أبرز المناطق الاستراتيجية في العالم اليوم؛ حيث يتزايد اهتمام القوى العظمى بها نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الهائلة. إذ تشكل ذوبان الجليد القطبي وتغير المناخ فرصًا وتحديات جديدة في القطب الشمالي، مما يجعل جرينلاند مركزًا للتنافس بين الولايات المتحدة، روسيا، والصين.

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