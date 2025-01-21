مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافًا جديدًا، تحت عنوان “أول فبراير المقبل.. بدء تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف المصري الكبير”.

وتبدأ هيئة المتحف المصري الكبير، مع بداية شهر فبراير المقبل، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسة والمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًّا بالمتحف، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة، وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه المواعيد ستكون صيفًا وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وستكون حتى الساعة الرابعة عصرًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير سيشهد فتحًا مسائيًّا يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.