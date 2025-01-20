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أخبار مصر

غدا، وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر وحي الزيتون

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين، فيتو
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يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء، سوق اليوم الواحد بالحي العاشر "بازار القاهرة " بمدينة نصر، وسوق أخر لليوم الواحد بحي الزيتون، وذلك بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة.

وٱكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تسعى إلى تعميم أسواق اليوم الواحد على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبل، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في مختلف المناطق، بما يبرز جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

وأشارت إلى أن هذه الأسواق تُعد من المبادرات الحيوية التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى دورها في التصدي للتضخم. 

وأضافت أن انتشار أسواق اليوم الواحد في المحافظات يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

وأعلنت وزارة التموين أنه تم افتتاح نحو 100 سوق لليوم الواحد حتى الأن، ومستهدف وصولهم إلى 200 سوق خلال الفترة المقبلة. 

وكانت آخر الأسواق التي افتتحتها أعلنت الوزارة عن افتتاحها، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

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