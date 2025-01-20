عالم أزهري: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس (فيديو)

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الغش لا يقتصر على كونه يؤذي الآخرين فقط، بل هو محرم من الناحية الشرعية والأخلاقية، حتى وإن لم يضر الشخص الذي يمارسه مباشرة.

أسامة قابيل: الغش من أسوأ التصرفات التي يبتعد بها الإنسان عن الحق

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الغش يُعتبر من أسوأ التصرفات التي يبتعد بها الإنسان عن الحق، ويزيف الواقع ويُفقد الأمانة، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي حذر من الغش في جميع حالاته، وأن الغش ليس فقط في الامتحانات، بل يمتد إلى حياتنا اليومية، سواء في المعاملات التجارية أو في المواقف الاجتماعية.

سائمة قابيل: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس

وأكد أن سبب كل المشكلات التى تحدث فى المدارس من غش أو تصرفات لا أخلاقية اعتداء على أحد، هو تبرير الوالدين لهذه الأخطاء، ويجب أن نتعلم كيف نربي أولادنا على الأمانة والصدق، سواء في الحياة العملية أو الأكاديمية، لذلك العديد من المشاكل الاجتماعية التي نراها اليوم، من ضعف القيم في المجتمع إلى التفكك الأسري، ترجع إلى غياب المسؤولية والالتزام بالأخلاق في التعامل.

أسامة قابيل: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس

وأضاف أن الأب والأم مسؤولان عن تربية أولادهما على الالتزام بتعاليم الدين، مؤكدًا أن "الوالدان يجب أن يتحملوا مسؤولية تربية أبنائهم على الصدق والأمانة، وأن يربوهم على القيم الإسلامية منذ الصغر".

وفي ختام حديثه، جميع الأمهات والآباء إلى ضرورة الوقوف أمام سلوكيات الأبناء والعمل على تنشئتهم تنشئة صحيحة قائمة على الالتزام بالأخلاق والدين، وقال: "لا بد من أن نتبع طريق الله، حتى وإن كان أصعب، ونبتعد عن الطريق السهل الذي يعارض تعاليم ديننا".

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