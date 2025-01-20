الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

عالم أزهري: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس (فيديو)

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن الغش لا يقتصر على كونه يؤذي الآخرين فقط، بل هو محرم من الناحية الشرعية والأخلاقية، حتى وإن لم يضر الشخص الذي يمارسه مباشرة.

أسامة قابيل: الغش من أسوأ التصرفات التي يبتعد بها الإنسان عن الحق

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية  "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، أن الغش يُعتبر من أسوأ التصرفات التي يبتعد بها الإنسان عن الحق، ويزيف الواقع ويُفقد الأمانة، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي حذر من الغش في جميع حالاته، وأن الغش ليس فقط في الامتحانات، بل يمتد إلى حياتنا اليومية، سواء في المعاملات التجارية أو في المواقف الاجتماعية.

سائمة قابيل: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس

وأكد أن سبب كل المشكلات التى تحدث فى المدارس من غش أو تصرفات لا أخلاقية اعتداء على أحد، هو تبرير الوالدين لهذه الأخطاء، ويجب أن نتعلم كيف نربي أولادنا على الأمانة والصدق، سواء في الحياة العملية أو الأكاديمية، لذلك العديد من المشاكل الاجتماعية التي نراها اليوم، من ضعف القيم في المجتمع إلى التفكك الأسري، ترجع إلى غياب المسؤولية والالتزام بالأخلاق في التعامل.

 أسامة قابيل: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس 

وأضاف أن الأب والأم مسؤولان عن تربية أولادهما على الالتزام بتعاليم الدين، مؤكدًا أن "الوالدان يجب أن يتحملوا مسؤولية تربية أبنائهم على الصدق والأمانة، وأن يربوهم على القيم الإسلامية منذ الصغر".

وفي ختام حديثه، جميع الأمهات والآباء إلى ضرورة الوقوف أمام سلوكيات الأبناء والعمل على تنشئتهم تنشئة صحيحة قائمة على الالتزام بالأخلاق والدين، وقال: "لا بد من أن نتبع طريق الله، حتى وإن كان أصعب، ونبتعد عن الطريق السهل الذي يعارض تعاليم ديننا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة قابيل الأزهر الشريف الازهر الدكتور أسامة قابيل برنامج من القلب للقلب من القلب للقلب

مواد متعلقة

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة

أسامة قابيل: منتقدو مي فاروق والعمروسي غائبون عن شرع الله وسنة سيدنا النبي

عالم أزهري: متطرفون وراء إثارة فتاوى تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم

لفتة إنسانية، شيخ الأزهر يوقف مراسم افتتاح معهد أزهري ويجبر بخاطر طفل أقصري (صور)
ads

الأكثر قراءة

متوسطة إلى رعدية، الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار غدا

وكيلة مدرسة التجمع تكشف حقيقة منشور الإساءة لوزير التعليم

والدة الطالبة المتهمة بالاعتداء على زميلتها بالتجمع: اتفضحنا وبنتي فكرت في الانتحار

تزامنا مع اجتماع مجلس الزمالك، زيزو يثير الجدل بصورة على إنستجرام

القومي للاتصالات يكشف شرط إجراء مكالمات عبر شبكة الواي فاي (فيديو)

تطورات جديدة في واقعة طالبات مدرسة التجمع

كواليس غضب زيزو من الإدارة، واجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مصيره

وزير الطيران يكشف سبب عدم إطلاق اسم مجدي يعقوب على مطار أسوان

منوعات

المزيد

نصف قبلة، قبعة ميلانيا تضع ترامب بموقف محرج أثناء حفل تنصيبه رئيسا لأمريكا

قصور الثقافة تصدر "المحاسن والأضداد" للجاحظ و"أخبار الحمقى والمغفلين" لابن الجوزي و"الهوامل والشوامل"

القومي للترجمة يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصومات تصل إلى 25%

القاهرة تعلن خطوط أتوبيسات النقل العام لخدمة معرض الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في الأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقلل احتمالية حدوث الجلطات الدماغية والقلبية

عالم أزهري: "تبرير الوالدين للأخطاء" سبب مشاكل أبنائهم في المدارس (فيديو)

احتفالا بمولدها، أسماء السيدة زينب وألقابها وسبب التسمية

المزيد
الجريدة الرسمية