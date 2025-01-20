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حوادث

حجز سائق بتهمة التعدي على سيدة وحيازة سلاح أبيض في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز سائق بتهمة التعدي علي سيدة وحيازة سلاح أبيض 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات تعدى سائق ميكروباص على سيدة بمدينة نصر

كانت أجهزة وزارة الداخلية، تابعت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعىي تضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدي على سيدة بالسب وإشهار سلاح أبيض بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق– مقيم بدائرة القسم)  وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين إحدى السيدات من مستقلى السيارة قيادته لخلاف على الأجرة "وتبين عدم حمله ثمة تراخيص"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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نيابة مدينة نصر وزارة الداخلية قسم شرطة مدينة نصر

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