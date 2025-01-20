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آثار سوهاج تكرم خفراء وحراس منطقة البلينا

آثار سوهاج تكرم خفراء
آثار سوهاج تكرم خفراء وحراس منطقة البلينا

كرمت الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بسوهاج اليوم خفراء وحراس  منطقة آثار البلينا وذلك  لجهودهم الملموسة في حراسة المنطقة الأثرية والحفاظ علي المعابد المصرية في مصر.

 

واكد محمد نجيب رضا مدير عام الإدارة أثارسوهاج انه تم تكريم خفراء وحراس مناطق الاثارية وهم: على  رزق حارس اثار المناطق والاراضي المملوكة للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة آثار البلينا وأحمد عبد الله الموظف بالادارة العامة بسوهاج ، والأدهم الشمندي طايع مندوب الأمن الملكف بحراسة مقر المنطقة الاداري واحمد عبد القادر عبد اللطيف القائم بأعمال مدير منطقة آثار البلينا وذلك  لجهودهم في حراسة المنطقة الأثرية .



جاء ذلك التكريم على جهودهم فر حراسة دائما للمعابد والمتاحف مناطق الاثارية بالمدن سوهاج.
 

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آثار سوهاج المعابد المصرية المنطقة الآثرية اليونانية والرومانية سوهاج اليوم لس الأعلى للآثار

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