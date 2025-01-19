فصل وتحقيق، آخر تطورات أزمة خناقة طالبات التجمع.. لجنة التعليم تبدأ التحقيقات اليوم.. وتؤكد: نتعامل بحسم مع هذه الظواهر.. إدارة المدرسة تقرر فصل الطالبات.. وخبير تربوي يكشف الدوافع

حالة من الجدل والغضب ما زالت مسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعدي طالبات على زميلتهن بعد انتهاء اليوم الدراسي بـمدرسة دولية.

واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية

فقد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة من الوزارة اليوم الأحد إلى إحدى المدارس، للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الوزير محمد عبد اللطيف أكد تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.

مدرسة كابيتال الدولية

ومن جانبها أعلنت إدارة مدرسة صاحبة واقعة تعدى طالبات على زميلتهن، أنه فى إطار الحرص على التزام مدارس كابيتال الدولية بتوفير بيئة آمنة لطلابنا والمعلمين وأولياء أمورهم، وبشأن واقعة تعدى مجموعة من الطالبات على طالبة بالمدرسة في الفترة ما بعد انتهاء اليوم الدراسي تم اتخاذ الإجراءات التالية:

فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدن على الطالبة، وتحويل ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبى.

وتقوم المدرسة بتكثيف التوعية الشاملة لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف المماثلة وما يترتب عليها من عواقب.

وأكدت المدرسة أنها قامت بتحمل مسؤوليتها منذ اللحظة الأولى للواقعة حيث تم فض الشجار، وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة وسماع شهادتها، وإخطار ولى أمرها، والتحقيق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، واستدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطين وإبلاغهم بقرار الفصل.

وتواصل إدارة المدرسة متابعة الوضع الصحى والنفسي للطالبة مع العمل على برنامج لتأهيل الطالبة حين عودتها للمدرسة وحرصا منا على سلامة طلابنا، قررت المدرسة تشديد إجراءات الأمن والحماية والإشراف المدرسي للطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي وتؤكد مدارس كابيتال الدولية أن سلامة وأمن الطلاب هي أولوية القصوى، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.



خبير تربوي يكشف أسباب تعدى طالبات مدرسة دولية على زميلتهن وطرق العلاج

من جانبه علق الدكتور تامر شوقي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، علي واقعة تعدي طالبات على زميلتهن بإحدى المدارس الدولية.

وقال الخبير التربوي إنه لا شك أن مشهد تعدى طالبات المدرسة الدولية على زميلتهن داخل المدرسة من المشاهد التى تتنافى مع كل الأخلاق والقيم التربوية وخاصة انها صادرة من بنات يفترض فيهن الالتزام بدرجة أكبر مع ذلك يمكن عزو ذلك السلوك العدائى لدى هؤلاء البنات من خلال عدة أسباب تشمل:

. الميول الاندفاعية والتى تدفع الطالبة إلى ارتكاب سلوكيات عنيفة ضد زميلتها دون الوضع في الاعتبار عواقب تلك السلوكيات الخطيرة.

.الميول السادية لدى الطالبة ورغبتها في إيذاء زميلتها، والشعور بالارتياح من ذلك.

. عدم التسامح وتخزين الطالبة المعتدية لمواقف سلبية سابقة لها مع زميلتها مما يولد لديها الرغبة في الانتقام منها في الوقت المناسب.

. الإحساس بأنها لن توقع عليها أى عقوبة في ضوء كونها تسدد مصروفات دراسية مرتفعة في المدرسة ومن ثم لن يقدر أحد على عقابها.

.افتقاد الطالبة القدرة على الضبط والتحكم الذاتى في انفعالاتها نتيجة لعدم تعليمها ذلك في الأسرة أو حتى المدرسة.

. عدم وجود القدوة أو النموذج السلوكى للطالبة للضبط الانفعالي سواء في نطاق الأسرة أو المدرسة، والتى يمكن أن تقلده.

. روح التنافس والغيرة بين الطالبات والتى قد تظهر في صور عنف جسدي أو لفظى.

. تأثير جماعة الأصدقاء والتى قد تتسبب في شحن طالبة ضد زميلتها.

. رغبة الطالبة في إثبات ذاتها ولفت الأنظار إليها باعتبارها تمتلك القوة.

. تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك والتى تظهر كل ما هو غير طبيعي في المجتمع وكأنه طبيعي.

. غياب التربية الدينية الصحيحة سواء في المنزل أو المدرسة أو المجتمع.

. تغاطي إدارة المدرسة أحيانا عن نشر بعض المخالفات السلوكية أو إتخاذ عقوبات صارمة فيها حتى لا يتم تشويه سمعة المدرسة، مما يشجع الطلاب على الاستمرار في ارتكاب تلك المخالفات.

.غياب دور الأخصائى النفسي المدرسي القادر على اكتشاف مثل تلك الحالات اللاسوية والتعامل معها.

العلاج:

. استرداد الأسرة دورها التربوي من جديد وأن يكون الوالدان قدوة سلوكية للأبناء في كيفية التعبير عن انفعالاتهما.

. نشر برامج التربية السليمة للأبناء سواء في الإعلام أو السوشيال ميديا من خلال متخصصين حقيقين وليس مدعين ينقلون معلومات مغلوطة.

. استعادة دور العبادة دورها في النصح والإرشاد مع الاهتمام بالتربية الدينية في المدارس وخاصة في المراحل الأولى من التعليم.

. حرص إدارة المدرسة على تكريم الطلاب الملتزمين ومنحهم شهادات ومكافأة في طابور الصباح فى نهاية كل أسبوع.

. إتاحة فرص ممارسة الأنشطة للطلاب داخل وخارج المدرسة وتنمية مواهبهم مما يمنحهم الثقة بالنفس.

. منع عرض مشاهد العنف في الدراما وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حجبها.

. استعادة دور الأخصائي النفسي في الكشف عن الطلاب ذوى المشكلات وتوجيههم.

. تطبيق العقوبات بصرامة على الطلاب الذين يرتكبون المخالفات السلوكية بمختلف مستوياتها.

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