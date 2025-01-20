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رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم 1-0 أمام الاتفاق بالشوط الأول

فريق أهلي جدة، فيتو
فريق أهلي جدة، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتفاق السعودي أمام الأهلي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب إيجو، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

 سجل هدف أهلي جدة اللاعب جابرييل فيجا في الدقيقة 30

أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتفاق بملعب ايجو ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتفاق أمام الأهلي

وانطلقت صافرة انطلاق مباراة الاتفاق أمام الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الأهلي أمام الاتفاق

حراسة المرمى: ادوارد ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ايبانيز، الكسندر، بالعبيد.

خط الوسط: الجهني، كيسي، محرز.

خط الهجوم: فيرمينو، فيجا، توني.

تشكيل الإتفاق أمام أهلي جدة

أما فريق الإتفاق السعودي فدخل المباراة بتشكيل يضم كل من:

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتواجد أهلى جدة في المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز السادس.
بينما يتواجد الاتفاق في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن الخلود صاحب المركز 12، وبفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز العاشر.

ويلعب الاتفاق اللقاء بمعنويات عالية مستغلا عاملي الأرض والجمهور بعد العودة إلى طريق الانتصارات من خلال الفوز بثلاثية نظيفة أمام ضمك.

في حين تعرض فريق أهلي جدة للخسارة أمام الأخدود في الجولة الماضية.

يذكر أن مباراتي الاتفاق وأهلي جدة في جولتي الذهاب والإياب بالدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي قد انتهتا بالتعادل 0-0 و2-2 بين الطرفين.

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الدوري السعودي أمام الأهلي ملعب إيجو ماتياس يايسله تشكيل الأهلي أمام الاتفاق تشكيل الإتفاق أمام أهلي جدة

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